Гитарист-виртуоз Виктор Зинчук получил травму мозга в ДТП

Виктор Зинчук попал в ДТП по пути в Черноголовку

Известный российский гитарист-виртуоз в Московской области попал в аварию. У музыканта сотрясение мозга и сильные ушибы, сообщила его пресс-секретарь Виктория Мерзлякова. Его жизни ничего не угрожает, однако травмы могут оказаться серьезными.

По словам Мерзляковой, ДТП произошло на пути в Черноголовку, где Зинчук должен был выступить с концертом. ТАСС уточняет, что автомобиль двигался с большой скоростью.

Виктор Зинчук – заслуженный артист России, мастерски владеет гитарой. Ему 60 лет.