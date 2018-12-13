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Гитарист-виртуоз Виктор Зинчук получил травму мозга в ДТП

22:56
  • четверг
  • 13 декабря 2018

Виктор Зинчук попал в ДТП по пути в Черноголовку

Известный российский гитарист-виртуоз в Московской области попал в аварию. У музыканта сотрясение мозга и сильные ушибы, сообщила его пресс-секретарь Виктория Мерзлякова. Его жизни ничего не угрожает, однако травмы могут оказаться серьезными.

По словам Мерзляковой, ДТП произошло на пути в Черноголовку, где Зинчук должен был выступить с концертом. ТАСС уточняет, что автомобиль двигался с большой скоростью.

Виктор Зинчук – заслуженный артист России, мастерски владеет гитарой. Ему 60 лет.

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