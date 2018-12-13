Полиция ликвидировала страсбургского террориста

Шериф Шекатт застрелен

Во французском Страсбурге полиция застрелила мужчину, который ранее на неделе убил троих человек в этом городе, сообщает ТАСС. Это произошло в ходе операции правоохранительных органов в южном квартале города Нёдорф.

Стрельба в Страсбурге, в ходе которой погибли три человека и около 10 получили ранения, произошла возле рождественской ярмарки вечером, 11 декабря. Власти признали произошедшее терактом.

После этого в МВД Франции заявили, что мужчина, устроивший теракт, которого зовут Шериф Шекатт, находится в бегах. Он мог перебраться в Германию.