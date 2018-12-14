Создатель системы ПРО Москвы умер в 86 лет

Ученый был удостоен звания Героя России

Скончался конструктор Виктор Слока. Ему было 86 лет. Причина смерти ученого не называется, передает ТАСС.

О кончине Слока сообщили в концерне "Радиотехнические и Информационные системы". "Всю свою сознательную трудовую жизнь Виктор Карлович посвятил развитию и процветанию родного для него Радиотехнического института имени академика Минца", - рассказали на предприятии.

Виктор Слока получил известность как один из создателей РЛС "Дон-2Н", которая является основой системы противоракетной обороны А-135, защищающей столицу. Конструктор удостоен звания Героя России.