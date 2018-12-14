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Создатель системы ПРО Москвы умер в 86 лет

05:38
  • пятница
  • 14 декабря 2018

Ученый был удостоен звания Героя России

Скончался конструктор Виктор Слока. Ему было 86 лет. Причина смерти ученого не называется, передает ТАСС.

О кончине Слока сообщили в концерне "Радиотехнические и Информационные системы". "Всю свою сознательную трудовую жизнь Виктор Карлович посвятил развитию и процветанию родного для него Радиотехнического института имени академика Минца", - рассказали на предприятии.

Виктор Слока получил известность как один из создателей РЛС "Дон-2Н", которая  является основой системы противоракетной обороны А-135, защищающей столицу. Конструктор удостоен звания Героя России.

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