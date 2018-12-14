Путин не смог приехать в хоспис под Ярославлем, но подарки передал

Татьяна Голикова и Сергей Кириенко по просьбе президента России посетили хоспис в Ярославской области

Подарки от Владимира Путина в преддверии Нового года получили пациенты и сотрудники хосписа в деревне Поречье Ярославской области, передает "ТВ Центр".

Сам президент не смог с ними встретиться из-за погоды и попросил отправиться в Дом милосердия вице-премьера Татьяну Голикову и первого заместителя главы администрации Сергея Кириенко. Во время общения главы государства с учредителем благотворительного фонда "Вера" Нютой Федермессер речь зашла о положении дел в хосписе. Путин отметил, что скромные условия должны быть достойными и обратился со словами поддержки к пациентам и сотрудникам.

"Погода, к сожалению, не позволила мне добраться до Поречья. Но я хочу поздравить, тем не менее, и пациентов и сотрудников Дома милосердия с наступающим Новым годом. Хочу поблагодарить всех сотрудников за работу и пожелать удачи в вашей работе и, безусловно, личного счастья. Спасибо вам", - говорится в сообщении Путина.