Какие тайны сдала США "авантюристка и обольстительница" Бутина

Арестованная в США россиянка Бутина добровольно признала вину по одному из пунктов обвинения

Мария Бутина пошла на сделку со следствием - россиянка признала себя виновной в сговоре с целью нанести вред США. Американские власти обвиняют Бутину в том, что она работала агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте. Ей грозит до пяти лет тюрьмы. В российском МИД заявили, что поддержат любое решение Марии Бутиной, которое она примет для своего освобождения в США.

Мария Бутина в присутствии своего адвоката ответила судье "да, Ваша честь". Она согласна вступить в сделку со следствием. Благодаря наверняка непростому решению россиянка теперь сможет избежать изнурительного судебного процесса, где её будущее должны были определить присяжные, передает "ТВ Центр".

"Я в полной мере удовлетворена юридической помощью, предоставленной мне в связи с этим заявлением о признании вины. Не было никаких угроз в мой адрес, и на меня не оказывалось влияние, которое могло бы ограничить мою способность в полной мере понять данное досудебное соглашение", - заявила она.

Адвокат Бутиной после заседания молча прошёл мимо журналистов. Представители прокуратуры также отказались от комментариев.

В России за судьбой своей гражданки, разумеется, следят самым пристальным образом. Уже не раз Москва указывала на недопустимые условия содержания девушки: она находится в одиночной камере, ей не разрешают ни с кем общаться, Бутина жалуется на ухудшение здоровья. Снимать во время судебных заседаний в США запрещено, но зарисовки, сделанные в зале суда, позволяют увидеть, насколько измождённой выглядит обвиняемая.

"Мы внимательно следим за развитием этой ситуации. И, конечно, отмечаем недопустимое отношение к российской гражданке со стороны американских властей. Мария Бутина молодая женщина, она является представителем настоящего гражданского общества, Мария Бутина не сделала ничего предосудительного, то, что американские власти пытаются сделать в отношении Марии Бутиной, я думаю, вряд ли, вынес бы человек даже со специальной подготовкой", - указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Этим, скорее всего, и объясняется решение Бутиной. Ей грозило 15 лет тюрьмы. Делая заявление в суде, она сказала, что никто не предлагал ей взамен на сотрудничество со следствием уменьшение срока. Но, по данным американского телеканала ABC, россиянка, видимо, просто должна была так сказать. На самом деле ей могли пообещать всё что угодно. Даже возвращение домой.

Как только не называют 29-летнюю Марию Бутину в американских СМИ: лоббистка, авантюристка, обольстительница. По версии следствия, девушка работала под прикрытием и пыталась убедить всех, что является основателем общественного фонда.

"Я являюсь основателем организации, которая защищает право на ношение оружия. Мне бы хотелось узнать здесь больше об этом и привезти свои знания в Россию. Я приехала из Москвы, и я надеюсь, что это окажется полезным для моей страны", - сказала Бутина.

Марию Бутину обвиняют в том, что она пыталась налаживать в США связи с целью укрепления отношений между Москвой и Вашингтоном. Делала она это, якобы используя интимные отношения с американскими чиновниками. Так Бутина смогла, по мнению прокурора, добраться до самого Дональда Трампа. Неопровержимые доказательства приводит американский CNN. Целых два раза девушку видели в одном помещении с президентом. Где были ещё, правда, сотни человек.

Впрочем, адвокат Бутиной продолжает настаивать: она просто приехала в США с целью получить дополнительное образование. Бутина, и правда, говорила знакомым, что хотела бы видеть отношения Москвы и Вашингтона совсем на другом уровне. Но, видимо, в Соединённых Штатах это теперь карается по закону.

Евгения Карих, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".