Вернувшимся сирийскую армию дезертирам устраивают жесткие проверки

Амнистия будет действовать четыре месяца

Более 16 с половиной тысяч сирийцев, которые незаконно покинули свои воинские части, получили амнистиюпо указу президента Башара Асада. Среди них есть и беженцы, уклоняющиеся от воинской обязанности, и бывшие участники незаконных вооруженных формирований. Тем временем через пограничный пункт пропуска "Насиб" из Иордании в Сирию продолжают возвращаться вынужденные переселенцы. Ежедневно - это около 700 человек. Российская военная полиция проводит досмотр всех прибывших, по необходимости им оказывается медицинская помощь.

Каждый день через КПП на границе Иордании и Сирии проходят более полутысячи беженцев. Но в последний месяц среди них примерно треть – бывшие военнослужащие сирийской армии. Солдаты и офицеры, которые бежали с фронтов во время наступления боевиков на юге страны. Но сегодня, когда, президент Асад специальным указом объявил дезертирам амнистию, многие хотят вернуться.

Прямо на КПП сирийские военные развернули отдельный пункт, в который беглецы подают документы. Пишут объяснительные. Почему бежали, как, при каких обстоятельствах. Дезертирам выдают справки, позволяющие вернуться домой. И повестки в полицию. Конечно же, всех без исключения ждут проверки и в спецслужбах. На случай, если бывший солдат скроет, что воевал на стороне боевиков, или совершал какие-то другие тяжкие преступления. Степень вины каждого определит суд.

"Я служил в 17-й дивизии в провинции Ракка. Боевики стали угрожать расправой моей семье. У меня не оставалось другого выбора, как спасать их. Бежали все вместе в Иорданию", - признался Васим Ахмад.

Дезертиров с похожими историями - множество. Поэтому военный суд рассматривает дела десятками. Если не сотнями. В зале и рядовые, и полковники. Каждому выдают на руки документ, позволяющий на сутки вернуться домой. А потом сразу в воинскую часть. Дослуживать срок. Это обязательное условие амнистии.

Амнистия, объявленная солдатам и офицерам, будет действовать 4 месяца. Достаточный срок, говорят в армии, чтобы все взвесить, обдумать и принять решение. Это возможностью вернуться на службу уже воспользовались более 15 тысяч дезертиров.

Тимур Абдуллаев, Дмитрий Филиппов, "ТВ Центр", Сирия.