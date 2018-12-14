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Евросоюз публично наплевал на мольбы Порошенко

08:27
  • пятница
  • 14 декабря 2018

Страны ЕС решили не наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе

Евросоюз отказался вводить новые санкции против России после инцидента в Керченском проливе, на чем ранее настаивали Украина и ряд стран Восточной Европы – Польша, Эстония и Литва.

На данном этапе ввод санкций является контрпродуктивной мерой. Страны ЕС считают, что для начала нужно снизить напряженность в Азовском море, а затем решить вопрос с продолжительностью досмотра судов.

От России требуют только освободить украинских моряков и задержанные в Керченском проливе корабли ВМС Украины, пишет РИА Новости.

25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна - корабли - бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" - за незаконное пересечение границы. По данному факту ФСБ России возбудила уголовное дело. 24 моряка арестованы до 25 января. На данный момент они содержатся в московском СИЗО.

В ответ Киев ввел военное положение в десяти областях страны на 30 дней. В России считают инцидент в Керченском проливе провокацией, а ввод военного положения – попыткой сорвать президентские выборы на Украине.

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