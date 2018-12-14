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Втянувший Порошенко в скандал солдат с шевроном СС покаялся на людях

08:20
  • пятница
  • 14 декабря 2018

Военнослужащий опубликовал в соцсети публичное обращение

Украинский десантник с шевроном танковой дивизии СС "Мертвая голова", замеченный на фотографии с Петром Порошенко, публично извинился за ношение фашистской символики. Молодой военный объяснил появление нашивки своей необразованностью.
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"Уважаемые соотечественники и боевые братья! Я хочу извиниться за использование мной шеврона, подобного таким, которые использовались нацистскими подразделениями", - говорится в видеообращении десантника, которое размещено в Facebook на странице командования Десантно-штурмовых войск Украины.

По словам военного, он я использовал шеврон "по неосведомленности", и считал его безобидным пиратским флагом. "Признаю свою ошибку и готов понести за это ответственность", - подчеркнул десантник.

Напомним, Порошенко выложил на своей странице в Facebook фотографию, на которой стоит вместе с украинскими десантниками. Пользователи соцсети рассмотрели на одном из военнослужащих прикрепленные на форму шевроны танковой дивизии СС "Мертвая голова". Это череп со скрещенными костями.

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