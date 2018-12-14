Легойда: правозащитники молчат об Украине, как будто ее нет

Как Московский патриархат может противостоять угрозе раскола и уничтожения украинской церкви? Что будет с каноническим православием на Украине?

Каких результатов стоит ждать от так называемого Объединительного собора? Эту тему обсудили в программе "События. 25-й час". На вопросы Алексея Фролова ответил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Мы единая церковь. Мы всегда были вместе. И поэтому делаем все для того, чтобы никаких тяжелых последствий в ситуации, которая сейчас развивается, не было. Прежде всего, хотелось бы услышать голоса правозащитников из разных стран. Как же быть с Украиной? Они о ней молчат, как будто такой страны не существует. Или там не существует никаких проблем?" – отметил Легойда.

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