Посол США нелестно высказался о самолетах ВКС в Венесуэле

Российские Ту-160 – это "музейные экспонаты из 80-х"

Российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160, которые Москва отправила в Венесуэлу, не несут никакой угрозы, поскольку очень стары. Об этом сообщил посол США в Колумбии Кевин Уитакер.

"США заметили в Венесуэле российские бомбардировщики 80-х годов. Самолеты такого возраста не являются провокацией. Они реально из музея", - цитирует Уитакера РИА Новости.

10 декабря Россия отправила в Венесуэлу Два стратегических ракетоносца Ту-160, самолет Ан-124 "Руслан" и дальнемагистральный самолет Ил-63 для участия в совместных учениях. Госсекретарь США Майк Помпео назвал отправку самолетов примером "разбазаривания госсредств".