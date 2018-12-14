ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посол США нелестно высказался о самолетах ВКС в Венесуэле

08:50
  • пятница
  • 14 декабря 2018

Российские Ту-160 – это "музейные экспонаты из 80-х"

Российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160, которые Москва отправила в Венесуэлу, не несут никакой угрозы, поскольку очень стары. Об этом сообщил посол США в Колумбии Кевин Уитакер.

"США заметили в Венесуэле российские бомбардировщики 80-х годов. Самолеты такого возраста не являются провокацией. Они реально из музея", - цитирует Уитакера РИА Новости.

10 декабря Россия отправила в Венесуэлу Два стратегических ракетоносца Ту-160, самолет Ан-124 "Руслан" и дальнемагистральный самолет Ил-63 для участия в совместных учениях. Госсекретарь США Майк Помпео назвал отправку самолетов примером "разбазаривания госсредств". 

Читайте также:
Главное сегодня
Ту-160
Ту-160
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.