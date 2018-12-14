Украина помешала испытаниям российской ядерной "Булавы"

СМИ узнали, как Украина мешала испытаниям "Булавы"

Большое число опытных пусков ядерной ракеты Р-30 "Булава" связано с недостатками радиотехнических систем (РТС) "Вега". Они разрабатывались на украинских заводах – в Харькове, Киеве и Чернигове. Об этом сообщил член-корреспондент Российской академии космонавтики им. Циолковского Игорь Гладков.

По его словам, с использованием "Веги" проходили испытания мобильной версии первой российской межконтинентальной ракеты "Тополь-М". Для этого понадобилось четыре пуска, отмечает "Военно-промышленный курьер".

"Булаву" приняли на вооружение ВМФ России в 2018 году. В мае этого года Минобороны показало видео пуска ракет в Белом море. Боеголовки были выпущены из подводного положения в рамках учений.

Максимальная дальность стрельбы "Булавы" — около 9300 километров.