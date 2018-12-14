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Известная актриса скончалась от рака

08:47
  • пятница
  • 14 декабря 2018

Артистка долгие годы боролась со смертельным заболеванием

В США скончалась актриса Сондра Локк. Ей было 74 года. Артистка умерла в своем доме в окружении родных и близких.

Долгие годы Локк боролась с онкологическим заболеванием. Однако в итоге сердце Сандры не выдержало, передает "Газета.ру".

Сондра Локк прославилась на весь мир после выхода фильма "Джоси Уэйлс — человек вне закона". За участие в картине "Сердце — одинокий охотник" она была номинирована на "Оскар" как лучшая актриса второго плана.

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Сондра Локк
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