Известная актриса скончалась от рака

Артистка долгие годы боролась со смертельным заболеванием

В США скончалась актриса Сондра Локк. Ей было 74 года. Артистка умерла в своем доме в окружении родных и близких.

Долгие годы Локк боролась с онкологическим заболеванием. Однако в итоге сердце Сандры не выдержало, передает "Газета.ру".

Сондра Локк прославилась на весь мир после выхода фильма "Джоси Уэйлс — человек вне закона". За участие в картине "Сердце — одинокий охотник" она была номинирована на "Оскар" как лучшая актриса второго плана.