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Главу Свердловской железной дороги задержали за взятки

09:13
  • пятница
  • 14 декабря 2018

На Алексея Миронова вышли через дело экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко

На Урале в отношении начальника Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексея Миронова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взятки.

Накануне прошли обыски у него дома и на работе. В пятницу, 14 декабря, следствие намерено ходатайствовать об аресте Миронова, пишет РИА Новости.

По данным издания Znak.com, на Миронова вышли через уголовное дело бывшего замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко, которого судят в Москве по статьям о получении взяток и воспрепятствовании осуществлению правосудия.

Миронов возглавляет СвЖД с 2011 года. Железнодорожная магистраль протяженностью более семи тысячи километров соединяет европейскую и азиатскую части страны.

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