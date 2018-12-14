Главу Свердловской железной дороги задержали за взятки

На Алексея Миронова вышли через дело экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко
На Урале в отношении начальника Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексея Миронова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взятки.
Накануне прошли обыски у него дома и на работе. В пятницу, 14 декабря, следствие намерено ходатайствовать об аресте Миронова, пишет РИА Новости.
По данным издания Znak.com, на Миронова вышли через уголовное дело бывшего замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко, которого судят в Москве по статьям о получении взяток и воспрепятствовании осуществлению правосудия.
Миронов возглавляет СвЖД с 2011 года. Железнодорожная магистраль протяженностью более семи тысячи километров соединяет европейскую и азиатскую части страны.
- Гражданская жена Захарченко эмигрировала в США
- Обвиняемый в получении взяток экс-чиновник Минобороны арестован
- Суд арестовал двух следователей СК по делу о взятке в 5 млн рублей
- Возбуждено дело о взятках при реконструкции "Зимней вишни"
- Суд снял арест со счета Улюкаева, чтобы приставы могли списать 125 миллионов штрафа