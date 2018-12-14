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Сотрудники станции США в Антарктике найдены мертвыми

09:33
  • пятница
  • 14 декабря 2018

Что произошло – до сих пор неизвестно

На станции США Мак-Мердо в Антарктиде погибли двое рабочих, которые отвечали за пожарную безопасность на объектах.

Инцидент произошел 11 декабря в помещении, где расположен генератор. Тела погибших обнаружил пилот вертолета, который не дождался мужчин в назначенном месте и решил проверить их. 

Один рабочий скончался на месте, второй – в больнице. По какой причине они погибли, неизвестно. На данный момент криминальная версия их смерти не рассматривается, пишет "Газета.Ru".

Мак-Мердо - крупнейшее поселение в Антарктике, там проживают порядка 1,3 тысячи человек. Среднегодовая температура составляет минус 16 градусов.

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