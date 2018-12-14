В России резко подорожает шампанское

Минимальная розничная цена за бутылку может увеличиться на 25%

В 2019 году минимальная розничная цена (МРЦ) бутылки шампанского 0,75 литра может увеличиться почти на четверть - до 202 рублей. Подорожание связано с ростом НДС с 18 до 20%, наценками розницы и оптового звена, размера акциза и прочими производственными затратами.

Последний раз цена на шампанское менялась в 2016 году – правительство утвердило МРЦ на уровне 164 рубля за бутылку. В то время как цены водку и коньяк были пересмотрены в 2017 году, пишет газета "Известия".

Специалисты утверждают, что шампанское не может стоить слишком дешево и обращают внимание потребителей на газированные винные напитки. Для их производства используют лишь 50% виноматериалов, что делает их цену предельно низкой. Ранее в Минсельзохе предлагали повысить акциз с 18 рублей на один литр до 36 рублей. После этого, цена на напиток резко возрастет, что позволит освободить место на магазинных полках для натуральных вин.