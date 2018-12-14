Больной раком Николаев дал откровенное интервью

Телеведущий рассказал об "Утренней почте", группе Smash и поддержке друзей

Известный телеведущий Юрий Николаев дал больше интервью, приуроченное к его 70-летию. Он признался, что никогда не думал о телевидении, и мечтал о театре и кино. "К телевидению я относился как к возможности заработать", - рассказал он.

По словам Николаева, на телеэкране он удержался только благодаря "Утренней почте". "Если артист пел в "Утренней почте", он как бы получал сертификат. Его можно было приглашать на гастроли. Участие в программе было показателем качества", - отметил народный артист России.

Он считает, что популярной программу сделала самоирония. В ней не было "человека с галстуком", который бы получал людей. При этом по тем временам в передаче было много новаторского. В то же время Николаев не считает нужным сейчас возрождать "Утреннюю почту".

Юрий Николаев в эфире программы "Мой герой"

Артист также рассказал, что собирается организовать дружескую встречу в "Крокус Сити Холле". В рамках этого концерта состоится воссоединение группы Smash.

Ответил Николаев и на личные вопросы. В частности, рассказал, что у него много друзей – немало и тех, кому он может запросто позвонить среди ночи. "Если я чувствую, что мы смотрим в одну сторону, дышим одним воздухом, значит, это мой человек", - признался телеведущий "Известиям".

Именно поддержка друзей помогает Николаеву справляться с онкологией. С раком артист борется уже 12 лет.