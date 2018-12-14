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Путинский кот растолстел и просит есть в шесть утра

10:36
  • пятница
  • 14 декабря 2018

Животное живет в доме губернатора японской префектуры Акита

Губернатор японской префектуры Акита Норихисе Сатакэ рассказал о жизни кота, которого ему шесть лет назад подарил президент России Владимир Путин.

Животное получило кличку Миру-бо (Мир - от русского слова "мир"; бо - японский уменьшительно-ласкательный суффикс) и растолстело до восьми килограммов. Со здоровьем у кота все в порядке. Он каждый день будит Сатакэ в шесть утра, чтобы тот насыпал ему корма.

"Всего у меня семь кошек, остальные шесть с ним ладят хорошо. Миру-бо понимает по-японски", - рассказал Сатакэ РИА Новости.

В 2012 году в японской Фукусиме произошло мощное землетрясение и цунами. В благодарность за помощь при ликвидации последствий губернатор подарил Путину собаку породы акита-ину. Российский президент в ответ передал кота сибирской породы.  

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