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Страсбургский стрелок двое суток водил полицейских за нос

12:09
  • пятница
  • 14 декабря 2018

Преступник скрывался всего в полутора километрах от места стрельбы

Новость, к которой приковано внимание всей Франции. Страсбургский стрелок, во вторник устроивший теракт на рождественской ярмарке, ликвидирован спецслужбами страны. Выйти на след преступника правоохранителям удалось после звонка в дежурную часть местной жительницы. Примечательно то, что всё это время злоумышленник скрывался всего в полутора километрах от места нападения.
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Бойцов спецназа и полицейских встречают восторженными криками и аплодисментами. Операция прошла успешно. Террорист ликвидирован. Никто из гражданских не пострадал. За проделанную работу силовиков благодарит министр внутренних дел. Кристоф Кастанер лично приехал на место происшествия, как только появилась информация о местонахождении беглого преступника, передает "ТВ Центр".

На след террориста полиция вышла благодаря звонку местной жительницы. Она заметила подозрительного мужчину. Тот был ранен. Возможно, поэтому и не ушёл далеко. Злоумышленник скрывался всего в полутора километрах от рождественской ярмарки. Где застрелил троих посетителей. И ранил ещё 13.

29-летний Шериф Шекатт ранее уже находился на учёте спецслужб.  Его искали почти двое суток. В ходе расследования задержали родных. Один из братьев - так же в списке потенциальных террористов. Что же до самого стрелка - по некоторым данным, он мог быть одним из боевиков запрещённой в том числе и в России террористической группировки "Исламское государство". Она взяла на себя ответственность за стрельбу и назвала убийцу своим солдатом.

С версией о теракте согласны однако не все французы. "Желтые жилеты" предположили: атака так же могла быть инсценирована властями, чтобы отвлечь внимание от ещё одной проблемы. Роста цен на бензин. Активистов уже призвали не выходить на очередной раунд протестов в субботу.

Алина Напара, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".

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Полиция Франции проводит спецоперацию
Страсбургский стрелок Шериф Шекатт
Страсбургский стрелок Шериф Шекатт
Полиция Франции проводит спецоперацию
Полиция Франции проводит спецоперацию
Полиция Франции проводит спецоперацию
Полиция Франции проводит спецоперацию
Полиция Франции проводит спецоперацию
Полиция Франции проводит спецоперацию
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