Страсбургский стрелок двое суток водил полицейских за нос

Преступник скрывался всего в полутора километрах от места стрельбы

Новость, к которой приковано внимание всей Франции. Страсбургский стрелок, во вторник устроивший теракт на рождественской ярмарке, ликвидирован спецслужбами страны. Выйти на след преступника правоохранителям удалось после звонка в дежурную часть местной жительницы. Примечательно то, что всё это время злоумышленник скрывался всего в полутора километрах от места нападения.

Бойцов спецназа и полицейских встречают восторженными криками и аплодисментами. Операция прошла успешно. Террорист ликвидирован. Никто из гражданских не пострадал. За проделанную работу силовиков благодарит министр внутренних дел. Кристоф Кастанер лично приехал на место происшествия, как только появилась информация о местонахождении беглого преступника, передает "ТВ Центр".

На след террориста полиция вышла благодаря звонку местной жительницы. Она заметила подозрительного мужчину. Тот был ранен. Возможно, поэтому и не ушёл далеко. Злоумышленник скрывался всего в полутора километрах от рождественской ярмарки. Где застрелил троих посетителей. И ранил ещё 13.

29-летний Шериф Шекатт ранее уже находился на учёте спецслужб. Его искали почти двое суток. В ходе расследования задержали родных. Один из братьев - так же в списке потенциальных террористов. Что же до самого стрелка - по некоторым данным, он мог быть одним из боевиков запрещённой в том числе и в России террористической группировки "Исламское государство". Она взяла на себя ответственность за стрельбу и назвала убийцу своим солдатом.

С версией о теракте согласны однако не все французы. "Желтые жилеты" предположили: атака так же могла быть инсценирована властями, чтобы отвлечь внимание от ещё одной проблемы. Роста цен на бензин. Активистов уже призвали не выходить на очередной раунд протестов в субботу.

Алина Напара, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".