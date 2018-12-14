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В Венгрии вставших на колени "рабов" разогнали газом

12:06
  • пятница
  • 14 декабря 2018

В Будапеште полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

В Будапеште полиция применила слезоточивый газ, чтобы не пропустить разъяренных демонстрантов в здание парламента. Жители Венгрии выступают против реформы трудового законодательства. С января допустимое количество сверхурочных часов будет увеличено почти в два раза - до 400 в год, передает "ТВ Центр".

С подачи оппозиции изменения уже стали называть законом о рабском труде. Противостояние началось ещё на слушаниях в парламенте: противники реформы всячески пытались сорвать голосование - разбрасывали бумаги, включали сирены, блокировали лестницы.

Когда под крики и свист оппозиции закон все же был принят, на улицы вышли тысячи простых граждан. Некоторые демонстранты вставали на колени в символическом жесте, показывая, что они стали рабами. Однако многие вели себя более агрессивно: в Будапеште люди в масках штурмовали правительственные здания, закидывали полицию дымовыми шашками. Службам правопорядка удалось остановить разъярённую толпу, сейчас в венгерской столице введены повышенные меры безопасности.

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Беспорядки в Венгрии
Беспорядки в Венгрии
Беспорядки в Венгрии
Беспорядки в Венгрии
Беспорядки в Венгрии
Беспорядки в Венгрии
Беспорядки в Венгрии
Беспорядки в Венгрии
Беспорядки в Венгрии
Беспорядки в Венгрии
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