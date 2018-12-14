Мэй сбежала после публичной трепки на саммите ЕС

Тереза Мэй буквально сбежала с саммита ЕС, не сказав ни слова журналистам

Уходя - уходи. Так объединенная Европа ответила решившей отколоться Великобритании. Дороги назад нет, заявили в Брюсселе, несмотря на то, что Лондон на распутье. Пока совершенно непонятно, как официально оформить развод с Евросоюзом, да и нужен ли он в принципе. Дональд Туск зачитывает итоговое заявление саммита по Brexit:

"Европейский Совет подтверждает свое заключение от 25 ноября 2018 года, в котором одобрено соглашение о выходе Великобритании. ЕС поддерживает это соглашение и намерен приступить к его ратификации. Евросоюз не видит необходимости в повторных переговорах. Нужно активизировать подготовку к Brexit на всех уровнях, принимая во внимание все возможные сценарии".

Один из таких сценариев - жесткий или, как его назвала Ангела Меркель, неупорядоченный Brexit. То есть развод без соответствующих документов. Тереза Мэй просит дополнительных гарантий ратификации соглашения. Просит повлиять на своих парламентариев, которые блокируют документ. Жан-Клод Юнкер в ответ советует британцам разобраться между собой, а не указывать остальным европейцам, что им делать. Тезис разделяют другие участники дискуссии.

"Мы хотим на европейском и на национальных уровнях подготовиться в том числе к тому, чтобы работать над сценарием Brexit без сделки. У нас, конечно, есть свои принципы, и я не вижу, что еще можно изменить в этом документе. Конечно, можно говорить о дополнительных гарантиях, но все 27 стран-членов выражают единую позицию", - заявила Меркель.

Тереза Мэй такой единой позицией была огорчена настолько, что покинула заседание досрочно. По-английски. Не сказав ни слова журналистам. Камнем преткновения по Brexit остается граница между двумя Ирландиями. Северная - часть Соединенного Королевства. Республика Ирландия входит в состав Евросоюза. Сегодня никакой границы между этими территориями нет, но юридические формальности неизбежны в условиях британской самоизоляции. Необходимо будет существенно корректировать таможенные нормы. А с этим никак не могут согласиться в палате общин. Самое страшное для Мэй - если ей не удастся уговорить своих парламентариев проголосовать за сегодняшний вариант контракта с ЕС, Brexit вступит в силу в следующем году на худших для туманного альбиона условиях.

В пылу споров о расколе Европы в Брюсселе не забыли и о России. Экономические санкции против нашей страны продлили еще на полгода. Условная причина - невыполнение Минских договоренностей. Недавний инцидент в Азовском море также истолкован в пользу Украины. Россия, по мнению Еврокомиссии, не должна ограничивать свободу передвижения в Керченском проливе. Задержанных украинских моряков следует освободить немедленно. Так исторически сложилось - нарушает Киев, отвечает Москва.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".