Европейские чиновники шарахались от Порошенко в Брюсселе

Петром Порошенко стали открыто пренебрегать в Европе

Патриарх Кирилл официально обратился в ООН и ОБСЕ, а также к руководителям Франции и Германии и главам мировых церквей о нарушении на Украине прав верующих канонической православной церкви. По его словам, в стране начинаются полномасштабные гонения на священнослужителей. Но эту проблему Петр Порошенко предпочитает не замечать. Сейчас он в Брюсселе, вновь рассказывает еврочиновникам про мифическую российскую угрозу.

Галопом по Европам. Визит Петра Порошенко в Брюссель напоминал скачки. Дональд Туск, Йенс Столтенберг, Федерика Могерини, Ангела Меркель. Украинский президент метался от одного еврочиновника к другому в надежде заручиться поддержкой в "обуздании российской агрессии", а заодно выторговать новые подачки и преференции, передает "ТВ Центр".

"Украина предложила союзникам принять комплексные жесткие меры в ответ на действия России. Необходимо усилить постоянное присутствие в Черном море. Это необходимо для предотвращения эскалации, дальнейшей напряженности и для обеспечения безопасности в регионе", - заявил Порошенко.

Порошенко просил корабли для военного флота, денег на переоснащение армии и новых санкций против России за инцидент в Керченском проливе. Так называемый "Азовский пакет" передал генсеку НАТО лично. Но в ответ получил лишь заверения в обеспокоенности ситуацией и призыв к сторонам соблюдать сдержанность. Усиливать санкции Евросоюз отказался. Большинство стран сочли это контрпродуктивным. Киев разочарован.

"Это уже традиционные факторы в Евросоюзе - его бюрократизм и желание ряда стран торговать с Россией и смягчать санкции. Поэтому сформировать единую позицию ЕС непросто, как и ожидать немедленной реакции на события на Украине", - указала глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко.

С тех пор, как Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, прошло уже четыре года. За это время никаких выгод страна, по сути, не получила. Напротив, квоты на поставку своих товаров в Европу заканчиваются за два-три месяца, а высокотехнологичные отрасли промышленности уже фактически развалены - Киев заставляют ввозить такую продукцию из-за рубежа.

Но посчитав свою миссию выполненной, Порошенко поспешил домой. В субботу в Киеве - так называемый объединительный собор. В преддверии незаконного собрания, каковым его считают в канонической православной церкви Украины, Служба безопасности вдруг раскрыла сеть провокаторов, которые должны были устроить акции протеста в день проведения собора. Нити заговора, по мнению СБУ, ведут, конечно же, в Москву. Удобная позиция. Ведь то, что протесты будут, спрогнозировать несложно. А значит, нужно заранее обвинить тех граждан Украины, которые выступают против раскола церкви.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".