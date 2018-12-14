В США "денежный дождь" привел к массовым ДТП

В США водители передрались, пытаясь подобрать высыпавшиеся у инкассаторов деньги

Сразу несколько ДТП парализовали движение на одном из скоростных шоссе американского штата Нью-Джерси. Виной тому стал настоящий денежный дождь.

Купюры в 20, 50 и 100 долларов выпали на полном ходу из инкассаторской машины. Водители и пассажиры других автомобилей бросились собирать деньги. Некоторые помогали инкассаторам. Но нашлись и те, кто решил урвать свой предновогодний кусок удачи.

Когда новость о происшествии разлетелась по соцсетям, на место направился большой поток машин, возникли серьезные пробки. Сейчас полиция изучает опубликованное в интернете видео и ищет тех, кто всё-таки воспользовался ситуацией. Сколько денег разлетелось по трассе, неизвестно, но собрать удалось всего 6 тысяч долларов.