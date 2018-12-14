На отдыхе в Гоа скончался 36-летний россиянин

Причиной смерти мог стать сердечный приступ

В аэропорту Даболим в индийском штате Гоа скончался россиянин - 36-летний Антон Кузнецов.

Кузнецов прилетел на побережье Гоа с супругой 4 декабря. Пара отдыхала в Канаконе. 13 декабря они прибыли в аэропорт, где ожидал обратный рейс. Внезапно мужчине стало плохо, он почувствовать сильную боль в груди. Кузнецова госпитализировали в местную больницу, но врачи не смогли его спасти.

По предварительным данным, причиной смерти мог стать сердечный приступ. Точная информация будет известна после вскрытия, пишет РИА Новости.

Две недели назад в Гоа скончалась 35-летняя россиянка, которая приехала на отдых со своим мужем и друзьями. Женщина умерла от передозировки наркотиками.