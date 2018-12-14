ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На отдыхе в Гоа скончался 36-летний россиянин

10:54
  • пятница
  • 14 декабря 2018

Причиной смерти мог стать сердечный приступ

В аэропорту Даболим в индийском штате Гоа скончался россиянин - 36-летний Антон Кузнецов.

Кузнецов прилетел на побережье Гоа с супругой 4 декабря. Пара отдыхала в Канаконе. 13 декабря они прибыли в аэропорт, где ожидал обратный рейс. Внезапно мужчине стало плохо, он почувствовать сильную боль в груди. Кузнецова госпитализировали в местную больницу, но врачи не смогли его спасти.

По предварительным данным, причиной смерти мог стать сердечный приступ. Точная информация будет известна после вскрытия, пишет РИА Новости. 

Две недели назад в Гоа скончалась 35-летняя россиянка, которая приехала на отдых со своим мужем и друзьями. Женщина умерла от передозировки наркотиками.

Читайте также:
Главное сегодня
Пляж
Пляж
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.