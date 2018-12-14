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Москвич расчленил сожительницу и несколько дней выбрасывал в реку части тела

10:56
  • пятница
  • 14 декабря 2018

Преступника задержали

Жителя столицы задержали за убийство гражданской жены. Трагедия произошла в 2017 году, однако о преступлении долгое время было не известно.

Как сообщили в полиции, в апреле 2018 года на Филевском бульваре в Москве-реке было найдено человеческое бедро. Посл этого правоохранители возбудили уголовное дело.

13 декабря в коттеджном поселке в подмосковном Дмитрове задержан подозреваемый в убийстве. Он сознался в содеянном и раскрыл подробности преступления, передает агентство "Москва".

По словам задержанного, во время ссоры он ударил гражданскую жену по голове, женщина скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина отнес труп в ванную, где расчленил его. Фрагменты тело он несколько дней выносил из квартиры и выбрасывал в Москву-реку.

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