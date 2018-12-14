Наговоривший лишнего Лукашенко мчится к Путину

Встреча лидеров России и Белоруссии состоится в ближайшее время

Александр Лукашенко сообщил, что готовится к встрече с Владимиром Путиным. Переговоры должны состояться в ближайшее время.

По словам белорусского лидера, встреча планировалась давно. "Откровенно говоря, готовились подвести итоги белорусско-российского взаимодействия. Но вопросы пока остались. Так что информационные поводы вам еще обеспечим", - отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии озвучил темы, которые планирует затронуть во время переговоров с Путиным. "Новый виток гонки вооружений, торговые войны, рост экстремизма, потеря духовной ориентации", - перечислил Лукашенко.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков еще 7 декабря сообщил, что встреча Лукашенко и Путина состоится. Это произойдет до конца года, передает ТАСС.

Напомним, что последний разговор президентов России и Белоруссии был очень эмоциональным. Александру Лукашенко даже пришлось извиняться за необдуманные высказывания. Это произошло на заседании ЕврАзЭС.

Тогда Лукашенко поспорил с Путиным из-за цен на газ. Белорусский лидер упрекнул Россию в том, что она продает топливо по завышенным ценам. В ответ президент России напомнил своему коллеге, что Белоруссия платит за газ по цене намного ниже рыночной.