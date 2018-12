Какой ужас: Меланья Трамп шокировала новой прической

Супруга американского президента США Дональда Трампа Меланья решила изменить внешность и появилась на публике с новым цветом волос.

12 декабря в Сети появилось интервью ведущего Fox News Шоном Хэннити с Меланьей Трамп. На кадрах видно, что первая леди осветлила волосы. Теперь по цвету они напоминают прическу ее мужа или падчерицы Иванки Трамп.

У пользователей интернета возникли вопросы к новой прически Меланьи, первый из них – "кто это?".

I think Melania mixed up her hair dye with Donald. pic.twitter.com/tpHspZ60p5