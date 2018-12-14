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Какой ужас: Меланья Трамп шокировала новой прической

11:38
  • пятница
  • 14 декабря 2018

Первая леди США теперь поразительно похожа на своего мужа

Супруга американского президента США Дональда Трампа Меланья решила изменить внешность и появилась на публике с новым цветом волос.

12 декабря в Сети появилось интервью ведущего Fox News Шоном Хэннити с Меланьей Трамп. На кадрах видно, что первая леди осветлила волосы. Теперь по цвету они напоминают прическу ее мужа или падчерицы Иванки Трамп.

У пользователей интернета возникли вопросы к новой прически Меланьи, первый из них – "кто это?".

("Мне кажется, в то утро в ванной Белого дома произошла путаница ")

("Трампу понадобился донор волос и им стала Меланья!")

("Возможно, колорист Меланьи хотел что-то этим сказать")

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