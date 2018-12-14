Какой ужас: Меланья Трамп шокировала новой прической

Первая леди США теперь поразительно похожа на своего мужа

Супруга американского президента США Дональда Трампа Меланья решила изменить внешность и появилась на публике с новым цветом волос.

12 декабря в Сети появилось интервью ведущего Fox News Шоном Хэннити с Меланьей Трамп. На кадрах видно, что первая леди осветлила волосы. Теперь по цвету они напоминают прическу ее мужа или падчерицы Иванки Трамп.

У пользователей интернета возникли вопросы к новой прически Меланьи, первый из них – "кто это?".

I think Melania mixed up her hair dye with Donald. pic.twitter.com/tpHspZ60p5 — Brynt (@JohnBrynt) 13 декабря 2018 г.

("Мне кажется, в то утро в ванной Белого дома произошла путаница ")

Trump needed a new hair donor and Melania stepped up! — Jim Reinhardt (@JimReinhardt6) 13 декабря 2018 г.

("Трампу понадобился донор волос и им стала Меланья!")

Melania’s colorist wrote the anonymous op-ed — Jia Tolentino (@jiatolentino) 13 декабря 2018 г.

("Возможно, колорист Меланьи хотел что-то этим сказать")