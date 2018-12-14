Джаред Лето утешил брошенную Питтом Джоли

Знаменитостей неоднократно замечали вместе

У Анджелины Джоли новое романтическое увлечение. По данным зарубежных таблоидов, звезда Голливуда закрутила роман с популярным музыкантом Джаредом Лето.

Один из знакомых Энджи рассказал, что Джаред утешил актрису во время развода с Брэдом Питтом. Якобы все началось, когда Лето предложил Джоли исполнить роль в его новом проекте. "С тех пор они стали проводить больше времени вместе – сначала как друзья, но вскоре отношения стали романтическими", – заявил друг актрисы, отметив, что Анджелина испытывает сильные чувства к музыканту.

Именно благодаря Лето Джоли пережила трудное время. "Энджи надеется, что, когда судебные разбирательства об опеке закончатся, она сможет публично заявить о новых отношениях", – цитируют "Дни.ру" знакомого голливудской звезды.

В 2016 году Анджелина Джоли и Бред Питт объявили о разводе. В качестве причины расторжения брака они указали непримиримые разногласия. Процесс длится по сей день из-за вопроса об опеке. Джоли пытается получить полный контроль над детьми, Питт предлагает поделить ответственность пополам.