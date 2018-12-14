У России такого нет: Киев похвастался новым "смертоносным" оружием

На Украине научились делать снаряды для артиллерии без российских деталей

На Украине готовы изготовлять артснаряд "Цветник" без деталей российского производства. Он предназначен для уничтожения тяжелой техники противника.

Снаряд "Цветник" был принят на вооружение ВСУ еще в 2012 году, но не использовался из-за высокой стоимости производства – электроника для оружия поставлялась из России. Теперь детали поступают из других стран.

"Три страны в мире обладают такой уникальной технологией. Это невероятная точность. Он проще мировых аналогов, дешевле и надежнее"", - сообщили "Обозревателю" в "Укроборонпроме".

"Цветник" - осколочно-фугасный боеприпас с лазерной головкой самонацеливания. Корректировать полет может как и человек, так и беспилотник. Его используют для уничтожения танков, бронетехники и командных пунктов.