Порошенко объявили мертвым

Порошенко умер 11 декабря, сообщил "Яндекс"

Популярный поисковик "Яндекс" при запросе "Петр Порошенко" в поле с краткой биографией президента Украины показывал дату его смерти – это 11 декабря 2018 года.

Как оказалось, это был сбой, который в "Яндексе" оперативно исправили. Однако скриншоты с датой смерти распространились в интернете.

Накануне своего "дня смерти", 10 декабря, президент Украины разорвал действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Действие документа официально будет прекращено 1 апреля 2019 года.

11 декабря Порошенко дал интервью американскому телеканалу Fox News. Он рассказал журналистам свою версию инцидента в Керченском проливе.