"Закусывать надо": заговорившему о страхах Порошенко дали совет

Президент Украины озвучил три страха России. Пользователи интернета в недоумении
Президент Украины Петр Порошенко озвучил три страха России. Свое мнение он опубликовал на странице в Twitter.
13 декабря 2018 г.
По мнению украинского лидера, Россия боится единства Украины, ненавидит международное присутствие на Украине, в Донбассе, в Крыму и Азовском море. Кроме того, президент России Владимир Путин лично ненавидит "европейский успех Украины".
В комментариях под постом Порошенко развернулась самая настоящая дискуссия.
"Петр надо делиться такими чудесными курительными средствами. Ну или нюхательными)))", - попросил пользователь Тот самый. (Орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены - Прим. ред.).
"Про третье ты соврал, как можно ненавидеть то чего нет )))))", - пишет Kara.
"Петр Алексеевич, иногда лучше молчать, чем рот открывать и глупости говорить", - посоветовала Svetlana.
13 декабря 2018 г.