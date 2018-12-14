ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Закусывать надо": заговорившему о страхах Порошенко дали совет

12:43
  • пятница
  • 14 декабря 2018

Президент Украины озвучил три страха России. Пользователи интернета в недоумении

Президент Украины Петр Порошенко озвучил три страха России. Свое мнение он опубликовал на странице в Twitter.

По мнению украинского лидера, Россия боится единства Украины, ненавидит международное присутствие на Украине, в Донбассе, в Крыму и Азовском море. Кроме того, президент России Владимир Путин лично ненавидит "европейский успех Украины".

В комментариях под постом Порошенко развернулась самая настоящая дискуссия.

"Петр надо делиться такими чудесными курительными средствами. Ну или нюхательными)))", - попросил пользователь Тот самый. (Орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены - Прим. ред.).

"Про третье ты соврал, как можно ненавидеть то чего нет )))))", - пишет Kara.

"Петр Алексеевич, иногда лучше молчать, чем рот открывать и глупости говорить", - посоветовала Svetlana.

Читайте также:
Главное сегодня
Пётр Порошенко
Пётр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.