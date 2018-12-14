Данные о странных отверстиях в "Союзе" засекретят

Выводы по расследованию инцидента на "Союзе" хотят засекретить

Специалисты до сих пор не разобрались в причинах появления странного отверстия в обшивке корабля "Союз". На этой неделе космонавты осмотрели отверстие, через которое происходила утечка воздуха с МКС, и взяли пробы обшивки. Материалы будут отправлены на Землю 20 декабря.

Однако по непонятным причинам собранные данные не хотят доносить до общественности. Как рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, результаты работы комиссии по расследованию причин появления отверстия засекретят.

Работы по сбору проб выполняли космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев. В общей сложности они провели в открытом космосе порядка восьми часов. Пока основная версия инцидента - преднамеренное воздействие на панель, а не производственный брак.