ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Будет девочка: Жена Бари Алибасова беременна

13:03
  • пятница
  • 14 декабря 2018

Малышка появится на свет через пару месяцев

Бари Алибасов-младший поделился радостной новостью. Его жена беременна. У наследника продюсера родится дочь.

Семейные новости Бари-младший раскрыл из-за шумихи вокруг свадьбы отца. Общественность взволновало, что на регистрации не присутствовали дети молодоженов. Объясняться Алибасову-младшему пришлось на ток-шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят", передает "Дни.ру".

Когда сын продюсера сообщил радостные новости, сам Бари Алибасов сиял от счастья. 71-летний музыкальный деятель рад стать дедушкой.

Напомним, Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина сыграли свадьбу в ноябре. Сначала артистам никто не поверил. Им пришлось доказывать реальность брака на различных теле-шоу.

Главное сегодня
Бари Алибасов
Бари Алибасов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.