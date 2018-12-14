Будет девочка: Жена Бари Алибасова беременна

Малышка появится на свет через пару месяцев

Бари Алибасов-младший поделился радостной новостью. Его жена беременна. У наследника продюсера родится дочь.

Семейные новости Бари-младший раскрыл из-за шумихи вокруг свадьбы отца. Общественность взволновало, что на регистрации не присутствовали дети молодоженов. Объясняться Алибасову-младшему пришлось на ток-шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят", передает "Дни.ру".

Когда сын продюсера сообщил радостные новости, сам Бари Алибасов сиял от счастья. 71-летний музыкальный деятель рад стать дедушкой.

Напомним, Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина сыграли свадьбу в ноябре. Сначала артистам никто не поверил. Им пришлось доказывать реальность брака на различных теле-шоу.