По Москве ударят 20-градусные морозы

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

После оттепели в Москве наконец наступает настоящая зима. В пятницу похолодало, на улицах довольно скользко, идёт небольшой снег. Но к выходным холода еще усилятся. В воскресенье, как обещают синоптики, столбики термометра опустятся ниже минус 10 градусов, а из-за северного ветра и высокой влажности это может ощущаться как все -20.

Всему виной скандинавский антициклон, который смещается к столице с северо-запада. Уже в субботу синоптики сулят морозы до минус шести в Москве и до минус девяти в области. С воскресенья погода будет на несколько градусов ниже климатической нормы.

С прогнозом совпадают и народные приметы: если 14 декабря, в день святого Наума, дует сильный северный ветер – грядёт похолодание. Однако жителей и гостей столицы морозы, кажется, не пугают.

Морозы приходят на смену снегопадам. Синоптики обещают в выходные погоду без осадков, а в воскресенье даже солнце. У коммунальщиков есть время, чтобы утилизировать весь вывезенный за эти дни с улиц снег. На плавильных станциях сейчас кипит работа. Каждый пункт способен принять в сутки до тысячи грузовиков.

Со вторника в столице снова ждут небольших снегопадов. А еще южного ветра. Однако метеорологи спешат разочаровать: существенного потепления он не принесёт.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".