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В Москве пойман "трамвайный стрелок"

15:29
  • пятница
  • 14 декабря 2018

Столичная полиция задержала несовершеннолетнего стрелка по трамваям

В Москве полиция задержала несовершеннолетнего, который в прошлое воскресенье стрелял по трамваям на северо-востоке города. 

Хулигана зафиксировали сразу несколько камер наблюдения. Видно, как молодой человек идёт по улице со своей компанией. В какой-то момент в кадр попадает и пистолет, который парень явно готовит к стрельбе.

Камеры наблюдения также засняли, как стекла в трамвае потрескались, но не осыпались. Всего было повреждено семь вагонов. Только по счастливой случайности никто не пострадал. Движение трамваев 17-го маршрута в районе Бабушкинской было прервано почти на час.

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Кадр с камеры видеонаблюдения
Кадр с камеры видеонаблюдения
Момент стрельбы
Момент стрельбы
Момент стрельбы
Момент стрельбы
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