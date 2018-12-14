В Москве пойман "трамвайный стрелок"

Столичная полиция задержала несовершеннолетнего стрелка по трамваям

В Москве полиция задержала несовершеннолетнего, который в прошлое воскресенье стрелял по трамваям на северо-востоке города.

Хулигана зафиксировали сразу несколько камер наблюдения. Видно, как молодой человек идёт по улице со своей компанией. В какой-то момент в кадр попадает и пистолет, который парень явно готовит к стрельбе.

Камеры наблюдения также засняли, как стекла в трамвае потрескались, но не осыпались. Всего было повреждено семь вагонов. Только по счастливой случайности никто не пострадал. Движение трамваев 17-го маршрута в районе Бабушкинской было прервано почти на час.