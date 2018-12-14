Климат-контроль и Wi-Fi: почему электробусы вытеснят троллейбусы

Сегодня электробусы ездят в Москве уже по трем маршрутам

Уже в следующем году Москва может занять первое место среди европейских городов по доле экологичных видов общественного транспорта. Это трамваи, троллейбусы и электробусы, которые с этой осени осваивают всё новые и новые столичные маршруты. Прокатиться в качестве пассажира на электробусе сейчас может каждый.

После тяжелого троллейбуса - экологичный и бесшумный электробус. Все, что требуется, вовремя заезжать на подзарядку. Всего пять минут на этой станции и энергии хватит на рейс в обе стороны. Главное - научиться правильно "пришвартовывать" такой "корабль" к зарядному устройству, передает "ТВ Центр".

Управлять современными электробусами охотно идут бывшие водители троллейбусов, треть из которых - женщины. Наталья Кияшко за 20 лет работы никогда не ощущала себя так комфортно на рабочем месте. Правда, в первый раз глазам не поверила: не досчиталась доброй половины кнопок управления.

​Перед тем, как доверить рукам управление новым видом общественного транспорта, специальная переподготовка. Восемь часов хватает, чтобы разъяснить принцип устройства электробуса. Автоматизированная система управления многое делает сама, но требует контроля со стороны водителя.

​​​Климат-контроль, спутниковая навигация и даже Wi-Fi в салоне. Новые значки появились и в салоне. Например, один их них обозначает место для собаки-поводыря незрячего пассажира. Появились дополнительные места и для колясочников. Современный общественный транспорт становится не только экологичнее, но и доступнее.

​Все электробусы - это полностью российская разработка. Сегодня они ездят уже по трем маршрутам. А в течение ближайших нескольких лет электробусы полностью должны вытеснить со столичных дорог троллейбусы и дизельные автобусы.

​Елена Сахно, "ТВ Центр".