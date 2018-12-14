Как изменятся тарифы на парковку с 15 декабря

Бесплатно теперь можно стоять всего 5 минут

С субботы тарифы на парковку в центре города повысятся. Изменения затронут пока лишь пять процентов улиц, наиболее загруженных. Цены вырастут только за стоянку днём, "ночные" же останутся прежними, передает "ТВ Центр".

Новая тарифная сетка разработана на основе наблюдений за дорожной ситуацией. И вот результат: на востоке, между Садовым и Бульварным кольцами, стоимость часа - 80 рублей. Оплата парковки на улицах со средней загрузкой будет дифференцированной - 50 рублей за первые 30 минут, а затем - 150 рублей в час.

Парковочное пространство внутри Бульварного кольца поделено на две категории. С часовой оплатой в 100 и 200 рублей соответственно. И наконец самая дорогая зона включает улицы с максимальной парковочной нагрузкой. Причем, не только внутри Садового кольца, но и, например, в районе делового центра "Москва Сити". Цена одного часа составит днём 380 рублей. Ночью — 200. Платный паркинг там будет и по воскресеньям.

Впрочем, резиденты не пострадают, для них ничего не изменится. Что касается времени, за которое надо успеть оплатить стоянку, то оно сокращается. Бесплатно теперь можно стоять не 15, а всего 5 минут.