Косово получило собственную армию

Вооруженные силы Приштины будут составлять несколько тысяч действующих военнослужащих

В пятницу парламент самопровозглашенной республики Косово принял закон о создании собственной армии. Документ предусматривает формирование новых войск из уже существующих подразделений - так называемых косовских Сил Безопасности, передает "ТВ Центр".

Власти Сербии уже бьют тревогу по этому вопросу. Премьер-министр страны однозначно заявила, что такое решение угрожает миру и стабильности на Балканах. Сербский президент ранее провел консультации с послами России, Китая и США.

Однако в Соединённых Штатах поддерживают Приштину во всех её решениях. По информации местных СМИ, власти Косово уже готовятся закупать современное вооружение и тренировать солдат на базах НАТО. Последующее вхождение в Альянс глава непризнанной республики назвал своей основной задачей.