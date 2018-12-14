Ученые умы бьются над созданием сыворотки бессмертия

Будущее за биохакингом, искусственным интеллектом и генетическими и клеточными технологиями

Ученые Кремневой долины пытаются изобрести сыворотку бессмертия. Биохакинг, генетические и клеточные технологии способны увеличить жизнь человека минимум в два раза. Эти способы позволят активизировать внутренние потенциалы человека на борьбу с болезнями.

Например, биохакинг позволит заменять фрагменты человеческого тела. В будущем тело человека может состоять из триллионов синтетических соединений, утверждают ученые. Помочь приблизится к бессмертию помогут клеточные технологии. Ученые утверждают, что если удалить стволовые клетки из костного мозга и внедрить их в другие ткани, то это позволит омолодить организм.

Наше будущее за искусственным интеллектом. Основатель Tesla Илон Маск и российский исследователь Дмитрий Ицков вкладывают в развитие этого направления миллионы долларов. Мозг может вступить в симбиоз с электронными устройствами, пишет Daily Mail.

В то же время ученые относятся к бессмертию скептически. Редактирование генома, обновление органов и прочие вторжения в организм человека нарушают естественный ход его жизни и регулирующие механизмы природы.