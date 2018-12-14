В Киеве отреагировали на смерть Порошенко: вчера Петр Алексеевич был

Ранее "Яндекс" выдал поисковой результат, в котором Порошенко "умер" 11 декабря 2018 года

В пресс-службе президента Украины в связи с последними сообщениями в СМИ заявили, что Петр Порошенко жив и здоров.

Ранее в интернете появился скриншот с поисковика "Яндекс", где в поле с краткой биографией президента Украины была указана дата его смерти – 11 декабря 2018 года.

"Насчет "Яндекса" я не могу ничего прокомментировать, а насчет здоровья президента, надеюсь, вы видели в новостях: вчера Петр Алексеевич был с официальным визитом в Брюсселе", - сообщили РИА ФАН в пресс-службе главы государства.

В свою очередь в компании "Яндекс" объяснили, что данные для карточек ответа берутся из открытых источников. На данный момент в ней нет никакой информации о дате смерти.

Накануне своего "дня смерти", 10 декабря, президент Украины разорвал действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Действие документа официально будет прекращено 1 апреля 2019 года.

11 декабря Порошенко дал интервью американскому телеканалу Fox News. Он рассказал журналистам свою версию инцидента в Керченском проливе.