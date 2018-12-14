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Зарвавшегося посла США поставили на место за слова о Ту-160

15:43
  • пятница
  • 14 декабря 2018

Американский дипломат ранее сравнил российские самолеты с "музейными экспонатами"

В Минобороны сочли дилетантским заявление посла США в Колумбии Кевина Уитакера о российских Ту-160, отметив, что оно прозвучало на фоне молчания экспертов из Пентагона.

В российском военном ведомстве напомнили, что самолеты Ту-160 не имеют сопоставимых аналогов в США или другой стране НАТО как по развиваемой скорости и боевой нагрузке, так и по дальности применения и недоступности для средств ПВО.

"В российском военном ведомстве не удивлены дилетантским заявлениям представителей госдепартамента США о стратегических ракетоносцах Ту-160, на фоне молчания профессиональных экспертов из Пентагона", - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В сообщении военного ведомства, которое поступило в ТВЦ.ru, стратегический ракетоносец Ту-160 назван шедевром отечественной инженерной мысли в области авиастроения, который летает "на зависть российским недоброжелателям".

Ранее посол США в Колумбии Кевин Уитакер сравнил прибывшие в Венесуэлу российские военные самолеты с "музейными экспонатами". "Самолеты такого возраста не являются провокацией. Они реально из музея", - уверен он.

Ту-160 и Ан-124 "Руслан" прибыли в Венесуэлу в минувший понедельник для участия в совместных учениях по приглашению местных властей. Полет российских самолетов над акваторией Карибского моря выполнялся со строгим соблюдением правил международных полетов.

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