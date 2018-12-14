Зонд Parker сделал фото Солнца с максимально близкого расстояния

Зонд пролетел через солнечную корону и сфотографировал пространство внутри солнечной атмосферы

Космический зонд Parker Solar Probe приблизился на максимальное расстояние от поверхности Солнца и сделал фотографию частиц солнечного ветра.

В момент фотографирования зонд находился на расстоянии 27 миллионов километров от Солнца. На подлете к звезде аппарат развил скорость в 343 тысячи километров в час и выдержал экстремально высокую температуру.

На фотографии зафиксированы корональные стримеры (пересекающие фотографии линии) и Юпитер (яркое пятно вдали), пишет Naked Science. Темные – это точки результаты фоновой коррекции.

Облет зонда вокруг Солнца завершится в апреле 2019 года, а его миссия продлится до 2025 года. Все данные, которые соберет аппарат, очень важны для исследования Солнца. Например, они помогут найти ответ на вопрос, почему корона нагревается примерно в 300 раз больше, чем сама поверхность Солнца.