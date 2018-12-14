ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зонд Parker сделал фото Солнца с максимально близкого расстояния

15:47
  • пятница
  • 14 декабря 2018

Зонд пролетел через солнечную корону и сфотографировал пространство внутри солнечной атмосферы

Космический зонд Parker Solar Probe приблизился на максимальное расстояние от поверхности Солнца и сделал фотографию частиц солнечного ветра. 

В момент фотографирования зонд находился на расстоянии 27 миллионов километров от Солнца. На подлете к звезде аппарат развил скорость в 343 тысячи километров в час и выдержал экстремально высокую температуру.

На фотографии зафиксированы корональные стримеры (пересекающие фотографии линии) и Юпитер (яркое пятно вдали), пишет Naked Science. Темные – это точки результаты фоновой коррекции.

Облет зонда вокруг Солнца завершится в апреле 2019 года, а его миссия продлится до 2025 года. Все данные, которые соберет аппарат, очень важны для исследования Солнца. Например, они помогут найти ответ на вопрос, почему корона нагревается примерно в 300 раз больше, чем сама поверхность Солнца.

Главное сегодня
Фотография Солнца с зонда Parker Solar Probe
Фотография Солнца с зонда Parker Solar Probe
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.