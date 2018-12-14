ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Меган Маркл лишили права голоса

15:43
  • пятница
  • 14 декабря 2018

Герцогиня Сассекская не может открыто высказать свое мнение

Меган Маркл после свадьбы потеряла возможность открыто говорить то, что думает. Актриса даже не может ответить на нападки злопыхателей.

"Ее лишили права голоса. Это парализующее чувство. Меган всегда была независимой, сейчас у нее отобрали свободу", – заявил приятель жены принца Гарри, пожелавший остаться неназванным.

В Кенсингтонском дворце данную информацию комментировать отказались. Представитель королевской семьи лишь отметил, что герцогиня по собственной воле никогда не ввязывалась в публичные дрязги, передает Daily Express.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл обвенчались в мае 2018 года. Осенью молодожены объявили, что ожидают первенца. Малыш должен родиться весной 2019 года.

Читайте также:
Главное сегодня
Венчание принца Гарри Уэльского и Меган Маркл
Венчание принца Гарри Уэльского и Меган Маркл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.