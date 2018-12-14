Меган Маркл лишили права голоса

Герцогиня Сассекская не может открыто высказать свое мнение

Меган Маркл после свадьбы потеряла возможность открыто говорить то, что думает. Актриса даже не может ответить на нападки злопыхателей.

"Ее лишили права голоса. Это парализующее чувство. Меган всегда была независимой, сейчас у нее отобрали свободу", – заявил приятель жены принца Гарри, пожелавший остаться неназванным.

В Кенсингтонском дворце данную информацию комментировать отказались. Представитель королевской семьи лишь отметил, что герцогиня по собственной воле никогда не ввязывалась в публичные дрязги, передает Daily Express.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл обвенчались в мае 2018 года. Осенью молодожены объявили, что ожидают первенца. Малыш должен родиться весной 2019 года.