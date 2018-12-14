Гордон: В Лавре устроят кровавую баню

Украинский журналист испугался "агентов Кремля", переодетых в националистов

Украину ожидают страшные события, уверен украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон. По его словам, это связано с вмешательством государства в "церковные дела".

По его словам, теперь у России якобы возникала благодатная почва для провокаций на Украине. Он, в частности, отметил, что может произойти все, что угодно, вплоть до нападения националистов и радикалов на Киево-Печерскую лавру.

При этом, Гордон утверждает, что эти радикалы якобы "подпитываются из Кремля". Такое заявление он сделал в эфире телеканала "112 Украина".

"Давайте примерную ситуацию представим себе. Что будет, если так называемые националисты, не настоящие, а те, кто руководятся из Москвы, ворвутся в количестве тысячи человек, например, на территорию Лавры. Тут же подтянутся силы, которые будут им сопротивляться, могут такую кровавую баню устроить, что мало не покажется никому", – подчеркнул Гордон.

В связи с этим журналист призвал власти Украины взять под охрану все церковные объекты. Он считает, что сложившаяся ситуация может привести к кровопролитию в стране.

Ранее стало известно, что СБУ готовится обвинить священнослужителей канонической православной церкви в разжигании межнациональной вражды. Вероятно, что после проведения "объединительного собора" на Украине могут начаться еще большие гонения на представителей канонической церкви и прихожан. В частности, речь идет о рейдерских захватах приходов и монастырей.

До этого радикалы и националисты обещали в первую очередь захватить Лавру в случае предоставления украинской церкви автокефалии. Причина в том, что часть Лавры принадлежит канонической УПЦ.

Также в сентябре члены экстремистской организации захватили Свято-Троицкий храм УПЦ Московского патриархата на западе Украины. Были ранены два прихожанина.

В октябре Константинопольский патриархат объявил о начале процесса предоставления автокефалии УПЦ. Он отменил решение о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата от 1686 года.

Кроме того, Украина закрыла въезд в страну мужчинам с российским гражданством старше 16 и младше 60 лет. Как отмечал источник издания "Страна.ua", украинские власти видят в каждом россиянине агентов Кремля.