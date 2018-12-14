Упавший в обморок при виде следователей чиновник попал на видео

Начальник одного из башкирских лесничеств лишился чувств в своем кабинете, когда на него надевали наручники

В Башкирии чиновника Министерства лесного хозяйства заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщает Следственный комитет по региону, возбуждено уголовное дело.

38-летний начальник Белорецкого лесничества был задержан в своем кабинете. При виде сотрудников СК он упал в обморок. Видео инцидента опубликовано в YouTube. На записи видно, как чиновник лишается чувств в то время, как на него надевают наручники.

По версии следствия, в 2015-2016 годах начальник лесничества получил около 590 тысяч рублей от реализации схем по незаконной вырубке леса. В сообщении СК говорится, что государственному лесному фонду России был причинен ущерб на общую сумму почти 14,5 миллиона рублей.

О личности задержанного ничего не сообщается. Его имя не называется. Лицо мужчины на всех фотографиях и видео закрыто.

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