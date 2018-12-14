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Враг не пройдет: украинскую армию ждет тотальное сопротивление в Донбассе

16:58
  • пятница
  • 14 декабря 2018

По данным разведки, массированное наступление ВСУ в Донбассе намечено на 14 декабря

Армия Донецкой народной народной республики приведена в полную боевую готовность в ожидании наступления Вооруженных сил Украины. Как сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, все части укомплектованы на 100% и обеспечены необходимым вооружением и техникой.

По его словам, критически важные объекты республики усилены средствами ПВО, созданы схроны оружия и боеприпасов для ведения "тотального сопротивления". На территории республики оборудованы позиции для отражения наступления.

При этом Басурин отметил, что ДНР продолжает соблюдение условий минских соглашений, однако не позволит "врагу ни на метр продвинуться" на свою землю. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее власти республики заявляли, что Украина готовят массированное наступление на юге Донецкой области. Оно намечено на 14 декабря. По данным разведки, у линии соприкосновения сосредоточена ударная группировка из 12 тысяч украинских силовиков и 90 единиц военной техники, в том числе танков и реактивных систем залпового огня.

О вероятности атаки украинских военных накануне заявили в Москве. Как рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, Киев готовит вооруженную провокацию на линии соприкосновения в Донбассе для быстрого наступления на мариупольском направлении с выходом к границе с Россией.

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