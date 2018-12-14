Российский интернет станет бессмертным

Парламентарии внесли законопроект об автономной работе Рунета

Угрозы кибератак на российский сегмент интернета из-за границы заставили российских парламентариев всерьез задуматься о его защите. В пятницу сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой внесли в нижнюю палату парламента законопроект о защите Рунета от агрессивных действий.

В пояснительной записке говорится, в частности, о необходимости создать инфраструктуру, которая позволила бы обеспечить "работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет". Таким образом, работа российского сегмента интернета может стать автономной, и она не будет зависеть от возможности подключения операторов к глобальной Сети.

А еще документ предусматривает возможность установить на сетях связи технических средств, которые определяют источник передаваемого трафика, сообщает "Интерфакс". Согласно законопроекту, необходимы и регулярные учения органов власти, а также операторов связи и владельцев технологических сетей по выявлению угроз Рунету. Также они должны отрабатывать меры по восстановлению работоспособности российского сегмента Сети.

Вместе с тем, должна быть создана национальная система доменных имен. Курировать процесс будет Роскомнадзор. Кроме того, авторы законопроекта считают необходимым определить правила маршрутизации трафика и организовать контроль их соблюдения.

Проект закона подготовлен в связи с принятой Стратегией национальной кибербезопасности США в сентябре 2018 года. Парламентарии отмечают, что Россия бездоказательно обвиняется американской стороной в организации кибератак, и Соединенные Штаты могут организовать "наказание".

"В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов", - подчеркнули авторы законопроекта.

Ранее заместитель главы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов заявил, что главными источниками кибератак являются США и страны Евросоюза. Также он подчеркнул, что обвинения со стороны стран Запада в кибервзломах в адрес Москвы технически не подтверждаются.

Ранее стало известно, что в России к 2019 году планируется создать технологию квантовой криптографии. Она сможет шифровать большие потоки информации в Рунете для защиты от перехвата. Ее считают более эффективной, чем любой ныне существующий алгоритм.