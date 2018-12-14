"Не мытьем, так катаньем": России приписали планы поглотить Белоруссию

Александр Лукашенко уверен, что Россия хочет "инкорпорировать" Белоруссию под видом "глубокой интеграции"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что скрывается за "глубокой интеграцией" Москвы и Минска. По его мнению, таким образом Россия хочет "инкорпорировать" его страну в состав России.

Лукашенко напомнил недоброжелателям, что белорусский народ бесполезно шантажировать, пытаться наклонять и становиться коленом на грудь. ТВЦ.ru публикует видео с пресс-конференции для российских журналистов в Минске, где белорусский лидер сделал заявление.

"Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране, международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны", - сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии опроверг, что он приносил извинения Владимиру Путину за публичный спор о цене на газ на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге. Он заявил, что посчитал бы ниже своего достоинства за это извиняться.