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Европейские лидеры поглумились над "желтыми жилетами"

17:56
  • пятница
  • 14 декабря 2018

В их странах жилеты используют только в случае аварии, а не для погромов

Акции протеста во Франции вызвали иронию у лидеров стран Евросоюза. Некоторые из них в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе заметили, что в их странах используют желтые жилеты по прямому назначению.

Первым шутником стал президент Румынии Клаус Йоханнис. Журналисты спросили, есть ли в его стране "желтые жилеты", имея ввиду недовольных действиями правительства. Йоханнис ответил утвердительно.

"У нас есть желтые жилеты в автомобилях, но мы их используем только в случае аварии", - пошутил он.

Настроение румынского лидера поддержал премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. По словам политика, в его герцогстве желтые жилеты есть только в машинах, а купить их можно на станциях техпомощи. Беттель похвастался, что в Люксембурге всеобщих забастовок не было уже около 30 лет, пишет РИА Новости.

Во Франции больше месяца проходят протесты против экономической политики действующей власти. Мирный протест перешел в противостояние с полицией и погромы улиц. Больше всего пострадал Париж.

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