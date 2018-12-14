Отвратительному Саакашвили пригрозили отбить яички при встрече

Бывшего президента Грузии ждет жестокая расправа

Актер Гоша Куценко дал откровенное интервью и признался, что готов отбить гениталии бывшему президенту Грузии Михаилу Сааакашвили, которого назвал "отвратительным человеком".

Продолжая тему своих сложных отношений с опальным украинским политиком, Куценко подчеркнул, что если бы лично встретился с Саакашвили, то избил бы его. Об этом режиссер рассказал в интервью YouTube-шоу "А поговорить".

"После речи Саакашвили о Южной Осетии - о том, что он никогда не будет нападать на свой народ - там начали стрелять "Грады", там были танки, я за эти слова отвечаю. Кто начал войну в Грузии? Саакашвили!" – пояснил свою нелюбовь к Саакашвили актер.

После этого Куценко отметил, что при личной встрече собирается "дать ногой по яйцам" экс-президенту Грузии з военный конфликт 2008 года, потому что тот "отвратительный".

В интервью Куценко также рассказал ведущей Ирине Шихман о съемках в сериале "Ольга", а также о том, как ему приходилось сниматься голым в лютый мороз.