Собянин открыл "Путешествие в Рождество"

Мэр Москвы дал старт хоккейному матчу на площадке фестиваля

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин пообщался с москвичами у станции метро "Кузьминки", где он открыл традиционный московский фестиваль "Путешествие в Рождество". Также глава города провел символическое вбрасывание шайбы в товарищеском матче детских хоккейных команд.

"Главный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" будет проходить в Москве целый месяц с 14 декабря по 13 января. В городе будут работать 78 фестивальных площадок, две трети которых расположены за пределами центральной части города. И если на центральные площадки москвичи выбираются всего один-два раза, то на своих районных площадках многие посетители смогут бывать гораздо чаще. Поэтому мы подготовили для них насыщенную и разнообразную праздничную программу. Например, здесь в Кузьминках все желающие могут покататься на коньках, освоить азы столярного дела, посмотреть театральные постановки", – заявил Сергей Собянин.

Новая фестивальная площадка расположена на площади Славы, сообщает сайт мэра Москвы. Она оформлена в стиле советского ампира и приглашает гостей окунуться в новогоднюю атмосферу 1950-1960-х годов прошлого века.

Посетители смогут принять участие в спортивных развлечениях. Также их ждет анимационная программа, выступления театров и кавер-групп. Юные гости смогут поучаствовать в творческих и кулинарных мастер-классах. Там их познакомят с культурой того времени.

"В Столярной мастерской детей обучат основам столярного дела и покажут, как из простых деревянных брусков смастерить сказочных героев, полку в форме новогодней ели или елочные игрушки. В Стране игрушек дети могут своими руками сделать подарки для своих близких: открытку в стиле поп-ап, шкатулку по мотивам любимой сказки, дизайнерские украшения и тому подобное", - отметила пресс-служба мэрии.

Кроме того, на площадке в Кузьминках работает ледовый каток. Желающие во все дни фестиваля смогут покататься на карусели и поиграть в зимние спортивные забавы: "Елка", "Снежки" и "Веселый хоккей".

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проводится в шестой раз. В этом году большие фестивальные площадки с разнообразной программой впервые открылись в пяти жилых районах Москвы. Это Кузьминки, а также Митино, Бутово, Зябликово и Новокосино.